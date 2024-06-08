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«Бавария» готова повысить зарплату Альфонсо Дэвису, чтобы сохранить защитника в команде

«Бавария» готова повысить зарплату Альфонсо Дэвису, чтобы сохранить защитника в команде
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«Бавария» готова платить защитнику Альфонсо Дэвису более € 14 млн в год, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, последнее предложение от мюнхенского клуба в виде контракта до лета 2029 года с зарплатой € 13–14 млн в год с учётом бонусов не устроило игрока и его представителей. Дэвис хочет зарабатывать € 20 млн в год. «Бавария» готова вновь повысить предложение, но в соответствии с лимитом, установленным внутри клуба.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к защитнику со стороны мадридского «Реала».

В минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает канадца в € 50 млн.

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