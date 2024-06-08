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Гарет Саутгейт прокомментировал свист болельщиков во время матча с Исландией

Гарет Саутгейт прокомментировал свист болельщиков во время матча с Исландией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о свисте болельщиков на стадионе «Уэмбли» во время товарищеского матча со сборной Исландии (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Исландия
0:1 Торстейнссон – 12'    

«Я полностью понимаю свист. Мы не сыграли достаточно хорошо, чтобы поддерживать воодушевление болельщиков на протяжении всего матча. У нас были очень, очень хорошие моменты, которые стоило бы реализовывать. Это придало бы игре иную окраску и повлияло бы на уверенность наших соперников в себе.

Но это стало бы лишь маскировкой для некоторых недостатков, которые проявились в этой игре. Я многое из неё извлек. Но у меня нет сомнений в болельщиках. Они здесь, с нами, и это имеет огромное значение, но команда должна давать им достаточно действий у ворот, играть достаточно хорошо, интенсивно прессинговать и отбирать мяч, а мы этого не делали. Мы должны принять реакцию такой, какой она была», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля. Англия сыграет в группе С вместе со сборными Дании, Словении и Сербии.

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