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Руни: отсутствие Магуайра в сборной Англии — это большая потеря

Руни: отсутствие Магуайра в сборной Англии — это большая потеря
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Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался относительно поражения «трёх львов» в товарищеском матче с Исландией (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Исландия
0:1 Торстейнссон – 12'    

«Временами наша линия обороны была разрозненной, что происходит из-за нехватки опыта.

Я уверен, что Гарет [Саутгейт] и его штаб всё объяснят им. Мы в восторге от атакующих игроков, но их должна поддерживать задняя линия, они должны быть агрессивными.

Я думаю, этот матч показывает важность Гарри Магуайра для сборной Англии, а также то, какой большой потерей является его отсутствие в этой команде», — приводит слова Руни Daily Mail со ссылкой на Channel 4.

Напомним, ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не вызывать Магуйара в национальную команду на Евро-2024.

Евро-2024: итоговый список команд:

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