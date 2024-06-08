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Кузяев: у Сафонова получится во Франции. Я уверен в нём

Кузяев: у Сафонова получится во Франции. Я уверен в нём
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Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в чемпионате Франции.

«Уже сказал ему, что французский язык непростой. Также там скорости повыше, интенсивности больше, игроки сильнее в плане атлетичности. У него получится во Франции? Естественно. Я уверен в нём. У Моти хороший менталитет и твёрдый характер», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов в ближайшее время подпишет контракт с французским «ПСЖ» до 2029 года.

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.

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