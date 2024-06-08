Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не сообщил тен Хагу о его будущем в клубе — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не сообщил тен Хагу о его будущем в клубе — Sky Sports
Аудио-версия:
Комментарии

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» проводит анализ работы главного тренера команды Эрика тен Хага в минувшем сезоне и по этой причине не сообщил нидерландскому специалисту о его будущем в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, решение о будущем 54-летнего тренера может быть принято на следующей неделе. Подчёркивается, что факт неопределённости вызывает беспокойство у тен Хага.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае увольнения нидерландского специалиста нынешним летом «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить ему £ 9 млн (€ 10,5 млн) в качестве компенсации.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Материалы по теме
В «Юнайтед» считают, что Саутгейт является лучшей заменой для тен Хага — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android