«Манчестер Юнайтед» до сих пор не сообщил тен Хагу о его будущем в клубе — Sky Sports

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» проводит анализ работы главного тренера команды Эрика тен Хага в минувшем сезоне и по этой причине не сообщил нидерландскому специалисту о его будущем в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, решение о будущем 54-летнего тренера может быть принято на следующей неделе. Подчёркивается, что факт неопределённости вызывает беспокойство у тен Хага.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае увольнения нидерландского специалиста нынешним летом «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить ему £ 9 млн (€ 10,5 млн) в качестве компенсации.

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