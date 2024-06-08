Константин Тюкавин прокомментировал победу сборной России в матче с Беларусью

Нападающий сборной России Константин Тюкавин ответил на вопрос, как он отнёсся к словам главного тренера команды Валерия Карпина, который перед товарищеским матчем с Беларусью сказал, что Россия не является фаворитом в этой встрече.

«К словам Карпина, что мы не являемся фаворитами в матче с Беларусью, никак не отнёсся. Георгичу виднее, вот он так и сказал. Мы вышли и сделали своё дело, победили», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России обыграла Беларусь со счётом 4:0.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Карпин изготовил себе именную новую форму сборной России: