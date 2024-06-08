Юрий Горшков: Беларусь — братская страна. Люди здесь любят футбол, страну и Россию

Защитник сборной России Юрий Горшков прокомментировал победу над Беларусью (4:0) в товарищеском матче.

«Видно, что Беларусь — это братская страна. Люди здесь любят футбол, Беларусь и Россию. Очень здорово, что этот матч организовали. Не обидно, что время в сборной съело часть отпуска. Ещё будет время отдохнуть. Я возвращаюсь в Самару, много дел», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.