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Юрий Горшков: Беларусь — братская страна. Люди здесь любят футбол, страну и Россию

Юрий Горшков: Беларусь — братская страна. Люди здесь любят футбол, страну и Россию
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Защитник сборной России Юрий Горшков прокомментировал победу над Беларусью (4:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Видно, что Беларусь — это братская страна. Люди здесь любят футбол, Беларусь и Россию. Очень здорово, что этот матч организовали. Не обидно, что время в сборной съело часть отпуска. Ещё будет время отдохнуть. Я возвращаюсь в Самару, много дел», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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