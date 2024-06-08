«Ювентус» проявляет интерес к вратарю мадридского «Реала» — Sport.es

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«Ювентус» проявляет заинтересованность в 25-летнем вратаре мадридского «Реала» Андрее Лунине. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент Лунин анализирует, стоит ли ему продлевать контракт со «сливочными», заканчивающийся следующим летом, или покинуть команду, поскольку он хочет иметь постоянную игровую практику.

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Подчёркивается, что Жорже Мендеш, являющийся агентом украинского вратаря, уже начал поиск нового клуба для своего клиента. Помимо «Ювентуса», Луниным также интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Лунин принял участие в 31 матче во всех турнирах, 12 раз он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.