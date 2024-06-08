Корнеев — о ситуации с Сафоновым: зачем вообще доводить до такого?

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев выразил недоумение в связи с ситуацией с голкипером «Краснодара» и национальной команды Матвеев Сафоновым.

«Зачем вообще доводить до такого? Если расходишься с девушкой, с матерью своих детей, реши с ней этот вопрос нормально. Ты же достаточно зарабатываешь! Зачем доводить до суда? Мне вот эта позиция непонятна», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.