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Стал известен ответ Гюндогана на предложение перейти в «Галатасарай»

Стал известен ответ Гюндогана на предложение перейти в «Галатасарай»
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33-летний полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган отказался от предложения перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек успел провести личную встречу с Гюндоганом, на которой футболист дал понять, что не покинет каталонский клуб.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, немецкий полузащитник с турецкими корнями присоединился к «Барселоне» летом 2023 года.

В минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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