Глушаков предположил, в каких лигах Чалов может продолжить карьеру

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о будущем форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Какое будущее его ждёт, какой чемпионат? Италия, Германия какая‑нибудь. У него хорошее мышление и техничная оснащённость. Он подойдёт для любого чемпионата», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «Марсель» открыл переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера Чалова. Фёдор — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года.

Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.