Александр Мостовой: второй тайм матча Беларусь — Россия смотрел одним глазом

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Беларусью (0:4).

«В начале матча показали антураж, поэтому я подумал, что белорусы могут что-то создать и показать игру за счёт желания и поля. Но когда началась игра, то я увидел в первые пять минут, что белорусы даже не шли в отбор. Наша сборная всё контролировала, и я выразил мнение вслух, если наши за первые 10 минут забьют гол, то будет крупная победа. Уже через пару минут сборная России забила. Поэтому второй тайм я смотрел одним глазом. Я думал, что выиграют со счётом 3:0, но выиграли 4:0.

Можно сказать, что наша сборная сыграла здорово. Но многие скажут: «А Беларусь что делала?» Наши молодцы, сыграли хорошо, но оценивают матч по сопернику», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: