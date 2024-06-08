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Александр Мостовой: второй тайм матча Беларусь — Россия смотрел одним глазом

Александр Мостовой: второй тайм матча Беларусь — Россия смотрел одним глазом
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Беларусью (0:4).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«В начале матча показали антураж, поэтому я подумал, что белорусы могут что-то создать и показать игру за счёт желания и поля. Но когда началась игра, то я увидел в первые пять минут, что белорусы даже не шли в отбор. Наша сборная всё контролировала, и я выразил мнение вслух, если наши за первые 10 минут забьют гол, то будет крупная победа. Уже через пару минут сборная России забила. Поэтому второй тайм я смотрел одним глазом. Я думал, что выиграют со счётом 3:0, но выиграли 4:0.

Можно сказать, что наша сборная сыграла здорово. Но многие скажут: «А Беларусь что делала?» Наши молодцы, сыграли хорошо, но оценивают матч по сопернику», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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