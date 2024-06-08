Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Униона» Госенс может перейти в «Торино» — Николо Скира

Игрок «Униона» Госенс может перейти в «Торино» — Николо Скира
Комментарии

Защитник берлинского «Униона» Робин Госенс может перейти в «Торино», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок может вернуться в Серию А, в которой он выступал за «Интер» и «Аталанту». «Торино» уже сделал запрос в немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что Госенсом интересуется «Лацио».

«Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона чемпионата Германии.

Госенс выступает за «Унион» Берлин с лета 2023 года. В этом сезоне футболист провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» Ваноли станет новым главным тренером «Торино» — журналист Морандин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android