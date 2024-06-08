Стало известно, какой клуб из АПЛ может возглавить Сульшер

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассматривается «Лестером» в качестве одного из кандидатов на замену Энцо Мареске, ранее покинувшему «лис». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Лестер» уже контактировал с норвежским специалистом. В свою очередь, Сульшер подтвердил, что готов принять новый вызов и помочь клубу сохранить прописку в чемпионате Англии.

Напомним, в минувшем сезоне «Лестер» выступал в Чемпионшипе, однако «лисам» удалось выйти в английскую Премьер-лигу.

Последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он тренировал с 2018 по 2021 год. Ранее 51-летний специалист возглавлял «Мольде» и «Кардифф».

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