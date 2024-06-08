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Вратарь сборной России Матвей Сафонов вернулся в Москву после матча с Беларусью

Вратарь сборной России Матвей Сафонов вернулся в Москву после матча с Беларусью
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Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов прилетел вместе с национальной командой в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Национальная команда России прилетела в аэропорт Шереметьево из Минска, где 7 июня одержала победу в товарищеском матче над командой Беларуси со счётом 4:0.

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.

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