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Стало известно, кто заменит Арне Слота в «Фейеноорде» — Романо

Стало известно, кто заменит Арне Слота в «Фейеноорде» — Романо
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Тренер пражской «Спарты» Бриан Приске возглавит «Фейеноорд», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, уже достигнута договорённость о контракте с чешским клубом. Сегодня будут уточнены детали, связанные с тренерским штабом 47-летнего нидерландского специалиста.

Напомним, бывший наставник «Фейеноорда» Арне Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавлявшего мерсисайдцев с 2015 года. Он тренировал нидерландский клуб с 2021 года. За этот период под руководством 45-летнего специалиста «Фейеноорд» провёл 148 матчей во всех турнирах, в которых 97 раз победил, 27 раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

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