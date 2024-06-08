«Наполи» предложил «Челси» € 15 млн за трансфер Лукаку — La Repubblica

«Наполи» сделал предложение «Челси» по покупке 31-летнего нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, неаполитанский клуб сделал предложение «Челси» в размере € 15 млн плюс бонусы в € 3 млн. Однако в английском клубе считают, что потенциальный покупатель Лукаку должен выплатить за него сумму отступных в размере € 38 млн.

Подчёркивается, что в бельгийском футболисте заинтересован лично главный тренер «Наполи» Антони Конте, с которым Лукаку работал в «Интере».

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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