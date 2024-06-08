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Фёдор Чалов отреагировал на уход Федотова с поста главного тренера ЦСКА

Фёдор Чалов отреагировал на уход Федотова с поста главного тренера ЦСКА
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Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов высказался об увольнении главного тренера клуба Владимира Федотова.

«О Федотове останутся только тёплые воспоминания, ему большое спасибо за всё. Будем очень скучать. Желаю ему удачи», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 57-летний российский специалист Владимир Федотов возглавил армейский клуб летом 2022 года. Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Под руководством российского наставника армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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Источник: Владимир Федотов входит в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Балтики»
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