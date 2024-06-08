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Кафанов оценил дебют Максименко в составе сборной России

Кафанов оценил дебют Максименко в составе сборной России
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко хорошо проявил себя в дебютном матче за национальную команду.

«Он этого ждал и хотел. Дебют удался точно, потому что было несколько сложных моментов, когда его прессинговали. Не каждый вратарь в этой ситуации решился бы найти своего игрока», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

В пятницу, 7 июня, команда России разгромила сборную Беларуси в товарищеском матче со счетом 4:0. Максименко заменил Матвея Сафонова в перерыве. Для Максименко это первый матч за основную сборную России. Ранее он играл за юношеские и молодёжные национальные команды.

Ранее стало известно, что Максименко был признан лучшим игроком «Спартака» в мае.

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