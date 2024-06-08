Сборная Шотландии объявила окончательный состав на Евро-2024

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Пресс-служба сборной Шотландии в соцсети Х (ранее Twitter) объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Зандер Кларк («Хартс»), Агнус Ганн («Норвич»), Лиам Келли («Мазеруэлл»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Кенни Маклин («Норвич»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Томми Конвей («Бристоль Сити»), Джеймс Форрест («Селтик»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Льюис Морган («Нью-Йорк Ред Буллз»).

Фото: Соцсети сборной Шотландии

Напомним, свой путь на Евро-2024 сборная Шотландии под руководством Стива Кларка начнёт в группе A. Соперниками шотландцев на групповом этапе станут национальные команды Германии, Венгрии и Швейцарии.

Евро-2024: итоговый список команд: