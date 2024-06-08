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Чалов: нет разницы, в каких матчах забивать за сборную — товарищеских или официальных

Чалов: нет разницы, в каких матчах забивать за сборную — товарищеских или официальных
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Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался о дубле в ворота Беларуси (4:0) в минувшем товарищеском матче.

«Я выхожу выходить на поле играть в футбол, забивать и выигрывать. Поэтому мне нет разницы — забиваю я в товарищеских играх сборной или официальных. Сейчас 10–12 дней на отпуск. Думаю, успею отдохнуть», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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