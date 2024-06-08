Кьеза разочарован в «Ювентусе» и хочет покинуть команду — Calciomercato

Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза хочет покинуть клуб, сообщает интернет-издание Calciomercato.

По информации источника, игроку кажется, что ему не рады в команде. Сообщается, что запрос Кьезы по новому контракту не был удовлетворён и зарплата гораздо меньше, чем он запрашивал. Он считает, что с гораздо большим вниманием отнеслись к другому игроку «Ювентуса», Адриену Рабьо.

Отмечается, что Кьеза не решил об уходе окончательно, но ожидается, что он покинет команду.

Ранее сообщалось, что главный претендент на итальянца — «Рома». Клуб не готов платить запрашиваемые «Ювентусом» € 40 млн, но переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Итальянец перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 44,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.