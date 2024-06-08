Кафанов: в матче с Беларусью одна помарочка была и у Сафонова, и у Максименко

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об игре вратарей команды Матвея Сафонова и Александра Максименко в товарищеском матче с Беларусью (4:0)

«Не могу сказать, что игра была очень сложная, моментов было немного, но всё то, что им приходилось делать, они сделали на хорошем уровне, добротно. Одна помарочка была у Матвея, одна у Саши. И тот и другой исправили ее в следующей ситуации», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина. В первом тайме ворота россиян защищал Сафонов, а во втором — Максименко.