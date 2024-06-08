Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: Кафанов подтвердил мой переход в «ПСЖ»? Ему очень хочется, чтобы это случилось

Сафонов: Кафанов подтвердил мой переход в «ПСЖ»? Ему очень хочется, чтобы это случилось
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о своём переходе в «ПСЖ».

— Ты игнорируешь слухи про «ПСЖ», но Кафанов уже подтверждал твой переход.
— Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось. Новости все видят. Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне понятна его реакция.

— Но твой переход подтвердили уже все.
— Пока нет официальной информации, всё остаётся слухами, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Матвея Сафонова в июне. Отмечалось, что голкипер подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Сумма трансфера составит около € 20 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Шалимов: вариант для Сафонова один — заплатить алименты и ехать в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android