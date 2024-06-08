Сафонов: Кафанов подтвердил мой переход в «ПСЖ»? Ему очень хочется, чтобы это случилось

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о своём переходе в «ПСЖ».

— Ты игнорируешь слухи про «ПСЖ», но Кафанов уже подтверждал твой переход.

— Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось. Новости все видят. Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне понятна его реакция.

— Но твой переход подтвердили уже все.

— Пока нет официальной информации, всё остаётся слухами, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Матвея Сафонова в июне. Отмечалось, что голкипер подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Сумма трансфера составит около € 20 млн.

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