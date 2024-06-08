Футболист «Циндао Вест Кост» Ароян высказался об успехах Слуцкого в Китае

Защитник китайского «Циндао Вест Кост» Вараздат Ароян, ранее выступавший за «Урал», высказался об успехах «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

«Да, они на первом месте, у них очень качественные легионеры и, наверное, самые качественные китайцы. Но пока только середина чемпионата. Вторая команда, «Шанхай Порт», тоже очень сильная. «Бэйцзин Гоань» – также опасный конкурент. Середина чемпионата, ещё ничего не ясно», – приводит слова Арояна Metaratings.

Напомним, подопечные российского специалиста не проигрывают в китайском чемпионате на протяжении 14 матчей, в которых они 11 раз одержали победу и три раза разделили очки с соперниками.

После 14 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 36 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на шесть очков, однако у этой команды есть два матча в запасе.