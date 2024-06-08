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Непомнящий: мотивация сборной России не совпала с ожиданиями, игроки получали удовольствие

Непомнящий: мотивация сборной России не совпала с ожиданиями, игроки получали удовольствие
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Известно российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу национальной команды над Беларусью (4:0) в товарищеском матче.

«Удача в матче была на стороне сборной России, ощущалась разница в классе с командой из Беларуси. Самое интересное, что с ожиданиями не совпал уровень мотивации футболистов сборной России. Они получали удовольствие, и поэтому получилась игра. У меня были небольшие сомнения, что из-за отпуска такого могло не быть. В классе наша сборная точно сильнее Беларуси, но вопрос был в мотивации», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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