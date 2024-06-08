Константин Тюкавин: как проведу отпуск? Отключу телефон и уеду на рыбалку

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как проведёт отпуск.

— Как проведёшь отпуск?

— Как прилечу в Москву, отключу телефон и уеду на рыбалку,— сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными России и Беларуси (0:4), в котором Тюкавин забил гол.

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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