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«Манчестер Сити» намерен усложнить потенциальный переход Холанда в «Реал» — AS

«Манчестер Сити» намерен усложнить потенциальный переход Холанда в «Реал» — AS
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«Манчестер Сити» уведомил окружение нападающего Эрлинга Холанда о необходимости начать переговоры о продлении контракта футболиста нынешним летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в стане «горожан» известно о желании Холанда в обозримом будущем стать футболистом мадридского «Реала». Исходя из этого, «Манчестер Сити» намерен составить новое трудовое соглашение для норвежского нападающего таким образом, чтобы ужесточить условия его перехода в мадридский клуб в будущем. Подчёркивается, что на текущий момент в контракте Холанда указана сумма отступных, которая с лета 2024 года позволит клубам не из АПЛ приобрести его по доступной цене.

Действующее трудовое соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года, «горожане» хотят продлить его ещё на один год.

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