Непомнящий: психологически Тюкавин всегда в порядке, удача на его стороне

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о качествах нападающего московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

«Одно из основных качеств Тюкавина заключается в том, что он всегда в тонусе, отрабатывает, всегда в хорошем настроении. Вчера он играл даже из глубины поля. Удача на его стороне, потому что Костя заслуживает и работает как положено. Психологически он всегда в порядке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян, а Тюкавин отметился своим первым голом в составе национальной команды.