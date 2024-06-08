Тренер сборной Португалии: Роналду невероятно влияет на раздевалку

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о важности 39-летнего нападающего Криштиану Роналду для национальной команды в преддверии Евро-2024.

«В мировом футболе нет другого игрока, который мог бы привнести в раздевалку то, что может дать Криштиану.

Для него это будет шестой чемпионат Европы. Он единственный игрок, сыгравший на пяти чемпионатах Европы. Мы говорим об уникальном подвиге в мировом футболе. Этот опыт важен. Криштиану готов помочь и отдать всё, что в его силах.

Криштиану очень стабильно выступал за свой клуб. Нет сомнений в том, что он невероятный завершитель атак», — приводит слова Мартинеса ESPN.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией.

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