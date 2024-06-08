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Карпукас — о разгромной победе над Беларусью: могли забивать больше

Карпукас — о разгромной победе над Беларусью: могли забивать больше
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Футболист сборной России Артём Карпукас поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Беларуси (4:0).

«Рад, что победили. Хорошая игра. Могли забивать больше. Алексей Миранчук такую передачу отдал на первый гол… Ване Облякову даже бить не надо было. Передача — космос.

Карпин при счёте 4:0 всё равно оставался недовольным? Играли хорошо. Но Валерий Георгиевич — всегда максималист. Нужно забивать столько, сколько создали моментов», — сказал Карпукас в эфире «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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