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Кроос остался недоволен игрой сборной Германии в товарищеском матче с Грецией

Кроос остался недоволен игрой сборной Германии в товарищеском матче с Грецией
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о минувшем товарищеском матче, в котором немецкая национальная команда на последних минутах обыграла Грецию (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Греция
0:1 Масурас – 33'     1:1 Хаверц – 56'     2:1 Грос – 89'    

«Мы допустили слишком много ошибок вначале и вели себя слишком спокойно. Во втором тайме мы прибавили. Мы были не так хороши, как в марте. В нашей команде все знают свои роли, и это поможет нам», — приводит слова Крооса RTL.

Напомним, на 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Георгиос Масурас. На 56-й минуте ответный мяч забил нападающий Кай Хаверц. На 89-й минуте Паскаль Грос забил победный гол сборной Германии.

На грядущем чемпионате Европы сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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