Вратарь «Манчестер Сити» Ортега продлит контракт с клубом — Фабрицио Романо

Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега подпишет новый контракт с клубом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 31-летний немец договорился о двухлетнем контракте с «горожанами». Сообщается, что устное соглашение уже готово, осталось только оформить документы. У Ортеги было много вариантов на рынке, но он принял решение остаться.

На счету 31-летнего немецкого голкипера Штефана Ортеги 20 матчей во всех турнирах сезона за «горожан», в восьми из них он оставил ворота команды в неприкосновенности, а в остальных пропустил 20 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.