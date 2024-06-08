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В агентстве Вахании оценили сезон игрока после его дебюта за сборную России

В агентстве Вахании оценили сезон игрока после его дебюта за сборную России
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Футбольное агентство InFootball, представляющее интересы 23-летнего защитника «Ростова» Ильи Вахании, высказалось о дебюте игрока в составе сборной России в товарищеском матче с национальной команды Беларуси (4:0).

«Хочется поздравить Илью Ваханию с очень уверенным дебютом за сборную России. За год он проделал фантастический путь из Второй лиги до дебюта в сборной. Оценку его игры лучше узнать у Валерия Георгиевича Карпина, но нам показалось, что Илья провёл качественный матч.

Впереди короткий отпуск и подготовка к новому сезону, в котором на него будут смотреть уже через призму игрока национальной сборной», — сообщили в агентстве InFootball в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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