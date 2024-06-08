Юрий Горшков: я очень счастлив, каждый матч за сборную России — особые эмоции для меня

Защитник сборной России Юрий Горшков поделился эмоциями после товарищеского матча с Беларусью (0:4), в котором он провёл на поле все 90 минут.

«Счёт не совсем отображает игру, могли играть лучше. Я очень счастлив. Каждый матч за сборную — особые эмоции и чувства для меня. Плюс первый раз сыграл 90 минут. Доволен, что выдержал этот темп. Знаю, что нужно расти и прибавлять. Очень рад», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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