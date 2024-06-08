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Ещенко: зачем нам говорить об уровне сборной России? Сейчас самое главное, что она жива

Ещенко: зачем нам говорить об уровне сборной России? Сейчас самое главное, что она жива
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказался об уровне национальной команды после победы над Беларусью (4:0).

«Уровень у сборной России будет тогда, когда она будет играть в Европе. У каждого свои задачи. Сборная жива, она работает, тренируется, играет с теми, кто хочет играть с нами. Это самое главное. А об уровне мы будем говорить позже — зачем это делать сейчас?» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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