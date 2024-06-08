Сафонов ответил на вопрос, смогла ли бы такая сборная России проявить себя на Евро-2024

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, была бы сборная России силой на Евро-2024, если судить по товарищескому матчу с Беларусью (4:0).

«Сборная России давно не проводила официальные матчи. Такие игры – это всегда другое. Хочется поскорее вернуться. При этом мы понимаем реальность, в которой сейчас находимся. Ждём того момента, когда российским командам и сборным дадут возможность вернуться на евроарену. Тяжело оценивать свои силы. По моему мнению, наша сборная достойно играет и готова конкурировать с любыми соперниками», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, матч с Беларусью проходил на стадионе «Динамо» в Минске. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Омаров из Казахстана.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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