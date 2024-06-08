Игрок «Ростова» Вахания: для меня это прекрасный сезон

Футболист «Ростова» Илья Вахания подвёл итоги сезона-2023/2024, а также поделился эмоциями от дебюта за сборную России.

«Какие эмоции после дебюта за сборную России? Очень счастлив.

Если подводить личные итоги сезона, каким он получился? Ещё год назад я играл во Второй лиге. Могу сказать, что для меня это прекрасный сезон», – приводит слова Вахании «РБ Спорт».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Вахания в минувшей встрече дебютировал за национальную команду.

В сезоне-2023/2024 Илья Вахания провёл за «Ростов» 33 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.