Чемпион Европы U17 может стать игроком «Байера» — AS

16-летний итальянский воспитанник и защитник молодёжной команды «Барселоны» Андреа Натали можете перейти в леверкузенский «Байер», сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, каталонцы предложили юному таланту новое соглашение, но «Байер» хочет, что он стал игроком их клуба. Леверкузенцы настаивают на том, чтобы сделка была закрыта в ближайшее время за € 1 млн.

Ранее Натали выиграл с молодёжной сборной Италии до 17 лет чемпионат Европы.

В нынешнем сезоне «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012). Также немцы выиграли Кубок Германии, а также дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.