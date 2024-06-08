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Наир Тикнизян: для меня можно назвать минувший сезон качельным

Наир Тикнизян: для меня можно назвать минувший сезон качельным
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил итоги сезона-2023/2024 для себя и московской команды.

«Для меня можно назвать сезон качельным. Первый круг отличался от второго. К сожалению, повреждение выбило меня из колеи. Но я очень рад за ребят, за коллектив, за команду. В концовке второго круга смогли собраться и занять четвёртое место. Думаю, что при этом были все возможности занять место ещё выше», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

На счету Тикнизяна 22 игры, шесть мячей и три голевые передачи за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге в минувшем сезоне. Он провёл самый результативный сезон в РПЛ, при этом все шесть мячей забил в первой части чемпионата.

Напомним, «Локомотив» занял итоговое четвёртое место в турнирной таблице. Это лучший результат клуба в РПЛ с 2021 года.

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