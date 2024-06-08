«Из Минска сразу в ЗАГС». Сборная России поздравила Ваханию с женитьбой

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале поздравила защитника Илью Ваханию с тем, что он женился.

Фото: Пресс-служба сборной России

«Прилетел из Минска — и сразу в ЗАГС. Вчера Илья Вахания дебютировал за сборную, а сегодня — женился. Поздравляем Илью и его супругу Татьяну!» — написала пресс-служба сборной России.

Напомним, вчера, 7 июня, состоялся товарищеский матч сборной России с Беларусью (0:4). Вахания отыграл матч полностью.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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