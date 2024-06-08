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«Манчестер Сити» интересуется 20-летним игроком сборной Англии — The Standart

«Манчестер Сити» интересуется 20-летним игроком сборной Англии — The Standart
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Полузащитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Адамом Уортоном интересуется «Манчестер Сити», сообщает интернет-издание The Standart.

По информации источника, 20-летний игрок рассматривается в качестве долгосрочной трансферной цели. Этим летом Уортон точно не станет частью проекта «горожан», его рассматривают как потенциальное приобретение в рамках обновления полузащиты клуба. Сообщается, что после успешного сезона под руководством Оливера Гласнера игрока точно не собираются отпускать этим летом.

Ранее стало известно, что четыре игрока из «Кристал Пэлас» находятся в заключительном списке сборной Англии на чемпионат Европы в Германии. Подобного в истории клуба не случалось никогда. Адам Уортон также был вызван впервые за свою карьеру.

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