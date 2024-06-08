«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта со Штефаном Ортегой до 2026 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с вратарём Штефаном Ортегой до 2026 года.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Я рад остаться в «Манчестер Сити». Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам всё, что им нужно для того, чтобы быть лучшими. Каждый день я чувствую новую мотивацию и вызов. Я стал лучше как вратарь с тех пор, как перешёл сюда два года назад», — приводит слова Ортеги официальный сайт «горожан».

Напомним, немецкий вратарь перешёл в английский клуб летом 2022 года.

В минувшем сезоне Ортега принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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