Чалов — о Николиче в ЦСКА: от пацанов из «Локо» получили только положительные отзывы

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал новость о том, что Марко Николич стал главным тренером армейцев.

«Ожиданий от работы с Николичем пока нет. Но пообщались с пацанами из «Локо» — отзывы положительные. Посмотрим, как пройдут сборы, но я всегда на позитиве», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

4 июня ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. Серб известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.