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Помощник Игнашевича Булойчик — ещё один кандидат на пост тренера «Балтики»

Помощник Игнашевича Булойчик — ещё один кандидат на пост тренера «Балтики»
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Артём Булойчик, входивший в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Балтике», — ещё один кандидат на пост главного тренера калининградского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Булойчик в скором времени пройдёт собеседование с руководством клуба, как и другой кандидат — Александр Грищенко из «Велеса».

Напомним, ранее появлялась информация, что бывший тренер московского ЦСКА Владимир Федотов также рассматривается на пост главного тренера «Балтики».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградский клуб набрал 26 очков и занял предпоследнее, 15-е место, вылетев в Мелбет Первую лигу.

Игнашевич занимал должность главного тренера «Балтики» с октября 2021 года по июнь 2024 года.

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Источник: Владимир Федотов входит в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Балтики»
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