Помощник Игнашевича Булойчик — ещё один кандидат на пост тренера «Балтики»

Артём Булойчик, входивший в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Балтике», — ещё один кандидат на пост главного тренера калининградского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Булойчик в скором времени пройдёт собеседование с руководством клуба, как и другой кандидат — Александр Грищенко из «Велеса».
Напомним, ранее появлялась информация, что бывший тренер московского ЦСКА Владимир Федотов также рассматривается на пост главного тренера «Балтики».
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградский клуб набрал 26 очков и занял предпоследнее, 15-е место, вылетев в Мелбет Первую лигу.
Игнашевич занимал должность главного тренера «Балтики» с октября 2021 года по июнь 2024 года.
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