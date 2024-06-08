Агент Зукича сообщил, что Николич заблокировал трансфер игрока в ЦСКА

Агент Горан Ловре, представляющий интересы футболиста «Войводины» Деяна Зукича, заявил, что новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заблокировал трансфер сербского полузащитника в московский клуб.

«Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии и переговоры были на финальной стадии. Но потом с нами связался ЦСКА, и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу. Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал € 1,2 млн «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное — он провёл лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», — приводит слова Ловре «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ЦСКА согласовал условия трансфера 23‑летнего полузащитника «Войводины».

Контракт Зукича с «Войводиной» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,8 млн. В минувшем сезоне Зукич принял участие в 42 матчах «Войводины» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.