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Обляков — о бывшем тренере ЦСКА Федотове: мы с ним в хороших отношениях

Обляков — о бывшем тренере ЦСКА Федотове: мы с ним в хороших отношениях
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25-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался об увольнении Владимира Федотова из клуба.

— Не могу не спросить о ЦСКА. Попрощались ли вы с Федотовым?
— Да, я ему позвонил. Хорошо пообщались, мы с ним в хороших отношениях. Пожелали друг другу удачи, — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

Напомним, 57-летний российский специалист Владимир Федотов возглавил армейский клуб летом 2022 года. Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Под руководством российского наставника армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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