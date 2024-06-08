Обляков — о бывшем тренере ЦСКА Федотове: мы с ним в хороших отношениях

25-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался об увольнении Владимира Федотова из клуба.

— Не могу не спросить о ЦСКА. Попрощались ли вы с Федотовым?

— Да, я ему позвонил. Хорошо пообщались, мы с ним в хороших отношениях. Пожелали друг другу удачи, — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

Напомним, 57-летний российский специалист Владимир Федотов возглавил армейский клуб летом 2022 года. Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Под руководством российского наставника армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.