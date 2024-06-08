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Юрий Жевнов объяснил, почему в сборную России попал только один игрок «Зенита»

Юрий Жевнов объяснил, почему в сборную России попал только один игрок «Зенита»
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, почему на июньский сбор в национальную команду России попал лишь один игрок петербургского клуба.

– Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»?
– Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную.

– Но ведь кандидаты в «Зените» есть – Мостовой, Караваев.
– Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной.

– Это плохая тенденция?
– Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня, — сказал Жевнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Из «Зенита» вызов в сборную России на товарищеский матч с Беларусью (4:0) получил только нападающий Иван Сергеев.

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