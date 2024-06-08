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Защитник сборной Испании хочет перейти в «Атлетико» — Маттео Моретто

Защитник сборной Испании хочет перейти в «Атлетико» — Маттео Моретто
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27-летний центральный защитник «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робен Ле Норман может стать игроком мадридского «Атлетико», сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «матрасники» уже договорились с футболистом и готовы заключить с ним контракт, переговоры с басками уже ведутся. Сообщается, что сам игрок заинтересован в новом вызове и хочет продолжить играть в Лиге чемпионов.

27-летний Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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