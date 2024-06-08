Тренер сборной Франции подчеркнул лидерскую роль Мбаппе в команде

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о важности нападающего Килиана Мбаппе для французской национальной команды в преддверии Евро-2024.

«Для каждого игрока важно знать, что он будет находиться в наилучших для него условиях. Мы рассчитываем, что он (Мбаппе) будет самым решительным из всех.

Он полностью берёт на себя эту роль [лидера], как на поле, так и в раздевалке. Мы тратим достаточно много времени на то, чтобы внутри команды обсуждать различные ситуации, обмениваться мнениями, советами. И Мбаппе это полностью устраивает. Он не находится в одиночестве, рядом с ним есть Антуан [Гризманн]. У него больше опыта. Всё складывается хорошо», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: